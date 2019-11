Ce n’est un secret pour personne : le Spirou souffre et c’est très souvent, à juste titre, le secteur intérieur qui est pointé du doigt. Conscients de cette lacune, et peut-être des erreurs de castings réalisées cet été, les dirigeants carolos ont décidé de frapper un grand coup après la défaite à Alost dimanche : Khalid Boukichou, six fois champion de Belgique avec le rival ostendais, débarque au Dôme avec l’intention de s’y imposer.

Khalid, comment ce transfert s’est-il concrétisé ?

"C’est Axel Hervelle qui m’a contacté. Il m’a dit que ça n’allait pas très bien depuis le début de la saison et qu’ils souffraient dans le secteur intérieur. Il m’a expliqué le projet, qu’il allait devenir directeur technique la saison prochaine et on s’est mis d’accord."

(...)