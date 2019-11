Si vous n’avez jamais entendu parler de Juste Jocyte ou que ce nom ne vous dit rien, croyez-nous, mieux vaut ne pas l’oublier ! Et pour cause : cette Lituanienne âgée de seulement 13 ans (elle fêtera son anniversaire mardi prochain, le 19 novembre) est devenue la plus jeune joueuse de l’histoire, tous sports confondus, à évoluer au sein de l’équipe première de son pays ce jeudi.

