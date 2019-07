"Elles me l’ont dit elles-mêmes à la fin du match : elles ne méritaient pas cette victoire", grinçait Julie Allemand, très entourée, à l’issue de ce quart de finale entre "frères ennemis". "On l’avait ce match, on avait les clés de la partie en main avec trois points d’avance à trente secondes du terme. J’étais sûre que c’était pour nous et on le méritait sur notre capacité à retomber sur nos pattes après un départ totalement raté."

(...)