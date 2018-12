Guy Muya et le Brussels viennent de battre Charleroi, Anvers et Ostende à la suite.

Un an et demi après son succès sur le parquet d’Ostende en finale des playoffs, le Brussels s’est rappelé aux bons souvenirs en venant à nouveau s’imposer au VesluyDôme. Et les scènes de joie à la fin du match étaient presque identiques avec un Serge Crevecœur bondissant poing serré et son capitaine Guy Muya, exhortant ses équipiers suite à ce nouveau succès de prestige.

"Ce genre de victoire est évidemment idéale pour la confiance du groupe, se réjouissait Guy Muya. Gagner sur le terrain du BCO est un bonus car peu d’équipes parviendront à le faire durant la saison."

(...)