Coïncidence ou non, le Brussels gagne tous ses matchs depuis l’arrivée de l’ancien Montois.

Après deux mois et huit rencontres disputées sous ses nouvelles couleurs, Amaury Gorgemans se sent comme un poisson dans l’eau au Brussels. "L’objectif de ma venue au Brussels était d’apporter un plus à l’équipe , débute le pivot de 2,13 m. Pour le moment, ça se passe bien même si je suis toujours en train de m’intégrer. Nous enchaînons les bonnes performances en match."

À tel point que les Bruxellois sont invaincus en championnat depuis l’arrivée du pivot au début du mois de novembre. "Le coach m’a fait la remarque, sourit le Bruxellois. Il me répète souvent qu’il est très content de mon apport. Depuis mon arrivée, nous avons juste perdu un match en Coupe de Belgique contre Limburg même si nous nous sommes qualifiés au final."

(...)