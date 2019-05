Vendredi soir, l’ancien Ostendais Pierre-Antoine Gillet a été le bourreau des Anversois. Alors que les Giants avaient pris les commandes de la rencontre, fidèle à son habitude, le shooteur de Tenerife a planté quelques bombes (trois au total) et capté plusieurs rebonds (six à la fin du match) pour faire la différence et permettre aux Ibériques de s’imposer et de filer en finale du Final Four de la Champions League. "Au début du match, les deux équipes se sont cherchées et, de notre côté, on a trop encaissé."