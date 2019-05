Éliminé prématurément en Coupe d’Europe, demi-finaliste de la Coupe de Belgique et sorti en quart de finale des playoffs, la saison du Spirou est un véritable naufrage ! "C’est une saison ratée, confirme Gabriel Jean, l’administrateur-délégué du club. Sportivement, cela n’a pas été bon et on a été trop irréguliers."

Retour sur une nouvelle saison à oublier au Dôme !

(...)