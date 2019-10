Nantie d’un titre de championne WNBA et de celui de MVP des Finals, Emma Meesseman sera déjà sur le banc russe d’Ekaterinburg ce soir au Dôme carolo, qui abrite les matchs d’EuroLeague des Castors Braine. Rentrée sur le sol belge dimanche, l’Yproise ne jouera cependant pas à l’instar de sa collègue des Connecticut Sun, adversaire des Mystics en finale, la Bahaméenne au passeport bosnien Jonquel Jones. Ce ne seront pas les seules absentes de marque, l’Espagnole Torrens ne sera pas non plus sur la feuille de match. Meesseman n’aura bénéficié que de quelques jours pour recharger ses accus.

