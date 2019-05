Le temps d’un week-end, Anvers va devenir la capitale du basket européen et les yeux seront rivés sur le Sportpaleis qui accueille le Final Four de la Champions League. Et le gigantesque décor, que rejoindront plus de 17 000 personnes dès ce vendredi lors des demi-finales, aura des allures NBA avec un écran géant suspendu au milieu de la salle. De quoi mettre les Giants dans des conditions idéales pour aborder cet événement historique pour le basket-ball belge. "Il y aura beaucoup de monde et l’ambiance s’annonce fantastique. Cela augure d’une grande fête", a déclaré Roel Moors lors de la conférence de presse des coachs ce jeudi tenue sur le parquet au beau milieu de l’écrin anversois. "J’espère que mes joueurs vont pleinement en profiter. La plupart sont au début de leur carrière mais peut-être n’auront-ils plus jamais la chance de connaître une telle expérience, peut-être même pas moi en tant que coach. La pression sera quelque peu présente mais une fois que le ballon sera lancé, les joueurs en feront abstraction."

