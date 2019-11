© DR

Basket Et maintenant, on fait quoi chez les Warriors? Jérôme Brys

Le début de saison de Golden State vient de virer au cauchemar après la blessure à la main de Steph Curry. Les dirigeants des Warriors vont devoir prendre des décisions pour la saison à venir et surtout, pour l'avenir de la franchise.





Tout le monde savait qu'avec le départ de Kevin Durant et la blessure au genou de Klay Thompson le début de saison serait compliqué pour les Warriors. Mais à ce point, personne ne l'avait imaginé. Ridiculisé lors de chacune de ses sorties, Golden State, même avec Steph Curry, ne trouvait pas la bonne carburation et voyait déjà ses espoirs de playoffs s'amoindrirent face à une concurrence toujours plus féroce. Mais face à Phoenix, le pire s'est produit. Sur une pénétration, Steph Curry était victime d'une faute et dans sa chute, il entraînait Aaron Baynes. Résultat: main gauche cassée.



(...)