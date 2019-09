Quelle année et quelle saison pour Emma Meesseman ! À peine le titre gagné avec son équipe russe d’Ekaterinburg, moins d’un mois après le gain de l’EuroLeague, elle s’envolait outre-Atlantique pour effectuer la préparation avec les Washington Mystics. Un mois plus tard (nous sommes en juin), elle rejoignait les Belgian Cats pour le championnat d’Europe en Serbie. Six matchs et une belle cinquième place plus tard, Emma était de retour autour du 10 juillet sur le sol américain pour y finir la saison.

(...)