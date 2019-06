Adversaire d’Ostende et Anvers ces cinq dernières saisons en tant que coach (Mons et Willebroek) et ancien joueur du BCO (1995-1999), Daniel Goethals sera un spectateur très attentif de ces finales. "Je vais regarder les premières manches depuis ma maison de vacances dans le sud de la France", sourit le désormais ex-coach de Mons qui devrait prochainement trouver un nouveau port d’attache.

Selon lui, la récente arrivée (fin mars) de l’impressionnant américain Shevon Thompson est un élément déterminant du duel.