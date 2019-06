Il y a quatre ans presque jour pour jour, Roel Moors devenait assistant-coach chez les Giants après avoir mis un terme à sa carrière de joueur dans le même club. Il deviendra coach principal quelques mois plus tard avec le succès que l’on connaît désormais. C’est aujourd’hui à Christophe Beghin de suivre le même chemin et de prendre la relève. Après avoir bouclé sa carrière de joueur en 2017 à Anvers, avec Moors comme coach, il devient son assistant dans la foulée. Avant donc de lui succéder deux ans plus tard.

"Le club m’avait déjà posé la question il y a quelque temps au cas où Roel devait nous quitter", confie Christophe Beghin. "Sa décision a été difficile à prendre et il a longuement hésité. Même si je ne le souhaitais pas, son départ m’a offert une opportunité que je me devais de saisir. Cela ne se serait peut-être plus représenté plus tard et je ne voulais pas avoir de regrets. C’est un challenge très excitant qui m’attend. Et j’ai le soutien total de tout le monde au club. J’échange encore avec Roel qui m’a souhaité bonne chance."

(...)