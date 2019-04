Ce soir, c’est un match particulier qui attend Christophe Beghin. Même s’il a quitté le Spirou depuis quelques années, il s’y sent encore comme chez lui et est toujours en contact avec pas mal de personnes. "J’ai joué avec des gars comme Libert, Marchant, Penninck et même Hervelle en équipe nationale, explique l’assistant-coach des Giants. Pascal est revenu sur le banc alors que Thierry est toujours là pour s’occuper des joueurs. C’est vrai que c’est toujours spécial pour moi de revenir ici." Avant le choc de cette journée, Christophe Beghin revient sur son rôle à Anvers et sur ses attentes pour son avenir à long et à moyen terme.

Concrètement, quel est le rôle de l’assistant au quotidien ?

"En fait, je parle beaucoup avec les joueurs de manière individuelle. Je suis là pour eux et pour les aider, mais c’est un rôle que j’apprécie. Et quand tu vois que les joueurs t’écoutent et font ce que tu dis, et que ça marche, ça fait plaisir."

Il y a un côté un peu négatif ?