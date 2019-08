Billie Massey ! Qui dans le basket belge pourrait encore ignorer ce nom (souvent associé à celui de sa sœur jumelle Becky) après l’été que vient de connaître le bondissant pivot des Young Cats U19/U20 ? L’Ostendaise d’origine (19 ans, 1,88 m) a en effet brillé de mille feux en Thaïlande d’abord (Mondial U19 à Bangkok) et en Tchéquie ensuite (Euro U20 à Klatovy). Deux tournois majeurs qu’elle enchaîna avec trois petits jours de repos seulement. Sur 14 matchs en 22 jours, Massey a produit des stats proprement monstrueuses : double-double en moyenne dans les deux compétitions avec 14,7pts et 13,4 rbds en U19 pour faire encore mieux en U20 : 15,3 pts et 16,7 rbds.

Une domination sans partage sous les anneaux qui, dans son sillage, a permis aux Young Cats d’atteindre par deux fois les demi-finales (face aux USA et à la Russie) avant de louper de très peu le podium et les médailles.

Mais qui est donc celle qui (avec sa sœur) incarne sans doute le plus la relève qui pointe le nez derrière les Belgian Cats ?

(...)