"Vous allez voir, le monsieur qui va nous rendre visite, il est très grand." C’est avec une impatience non dissimulée que les jeunes du centre SOS Villages d’enfants installé près de Marche attendaient la visite d’Axel Hervelle la semaine dernière pour une petite partie de basket en plein air. À 35 ans, Axel Hervelle reste une figure de proue du basket-ball belge. De retour en Belgique, à Charleroi, après une longue carrière en Espagne, l’ex-international belge n’a pas hésité au moment où on lui a proposé de devenir parrain pour cette bonne cause permettant à des enfants en proie à de gros problèmes familiaux de pouvoir s’épanouir et se construire pour l’avenir. "C’est l’une des plus belles associations à mes yeux ici en Belgique et même dans le monde."

Et c’est avec un plaisir non feint qu’il est venu rendre visite à ces jeunes en difficultés, le sourire ne quittant pas son visage tout au long de l’activité. "Ces enfants ici ont vécu des moments très difficiles et les voir sourire de la sorte tout en étant bien entourés fait évidemment énormément plaisir."

