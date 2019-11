Si les Renards ont si bien débuté leur saison (4 victoires en 5 matchs), c’est en partie grâce à Auston Barnes (2,03 m). L’ailier fort américain est à la fois au four et au moulin pour son coach Vedran Bosnic. Solide défenseur, Barnes tourne avec 6,3 rebonds de moyenne mais il alimente aussi le marquoir avec 10,5 points et un pic à 21 unités contre Charleroi.

