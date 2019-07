Le BCO a frappé fort en annonçant l’arrivée du prometteur Amar Sylla. L’intérieur sénégalais de 2,06m, qui aura à peine 18 ans en octobre, est en effet considéré comme l’un des gros prospects NBA pour les prochaines générations. Né à Dakar, il a intégré le centre de formation du Real Madrid en 2016 où il vient de remporter trois titres consécutifs de champion d’Espagne en U16 et en U18 en plus d’être sacré en mai au tournoi « Adidas Next Génération » organisé par l’Euroleague. Sur l’ensemble de sa saison, le phénomène sénégalais, qui a aussi représenté son pays lors de l’Afrobasket U18 ainsi qu’aux championnats du monde U19, a tourné à plus 12 points et 8 rebonds de moyenne avec l’équipe B du Real cette saison.