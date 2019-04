Serge De Coster, l'un des responsables du Département Arbitrage, souhaiterait que la Ligue durcisse son règlement

Comme la Ligue qui n’a pas souhaité commenter la décision de l’appel dans l’affaire Lasisi – Van den Broeck (https://www.dhnet.be/sports/basket/elias-lasisi-peut-deja-rejouer-le-week-end-prochain-5cc6bbe99978e25347c38fa1) , le Département Arbitrage n’a pas voulu non plus s’épancher sur le fond :

"On n’a pas de pont de vue officiel et donc pas de commentaire à faire. On est là pour arbitrer. Pas pour discuter les points du règlement. D’ailleurs, nous n’étions pas là lors des plaidoiries. Le juge s’est basé sur le règlement disciplinaire de la Ligue." (...)