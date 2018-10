Sloane Stephens et Kiki Bertens ont complété le dernier carré à Singapour ce vendredi.

Il y avait trois débutantes dans ces WTA Finals, et deux d’entre elles seront au rendez-vous des demi-finales samedi à Singapour. Sloane Stephens et Kiki Bertens étaient les favorites de la journée et elles n’ont pas raté leur rendez-vous.