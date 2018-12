Passé du 1694e au 82e rang mondial, l’Espagnol Pablo Andujar a réalisé un come-back spectaculaire et inédit à l’âge de 32 ans.

Parmi les coups d'éclats de ce cru tennistique 2018, on retiendra bien évidemment les éclosions de l'élégant Grec Tsitsipas, du rustre Russe Medvedev ou du coriace Italien Cecchinato, qui ont tous rejoint les rangs du Top 20 à l’issue de cette saison. N’omettons pas, non plus, de mettre en évidence le hargneux Australien De Minaur ou le solide Munar qui ont tous deux réalisé un bond de plus de cent places cette année pour s’installer parmi le Top 100.



(...)