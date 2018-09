Bienvenue sur Les Sports +, le nouveau site 100% sports de la DH. Vous pourrez y consulter l'intégralité de nos articles sports et le meilleur de l'expertise DH. Le mode d'emploi? C'est ici.





Thierry Van Cleemput, le coach de David Goffin, nous explique pourquoi le plaisir était au coeur de tout cette saison.

Comment avez-vous vécu la fin de ce match face à Struff ?

"C’est quand même stressant quand on mène deux sets à rien, 4-0 double break dans le troisième et de se faire remonter. Ce n’est jamais facile à gérer mais il est resté calme une fois de plus, ne s’est pas énervé. Je suis très content de ses réactions en ce moment : il est concentré, il a la volonté de bien faire et, sur certaines séquences, on voit beaucoup de plaisir, d’envie, beaucoup d’enthousiasme. Les enchaînements sont de nouveau présents et le niveau de jeu à certains moments était vraiment excellent. On est en deuxième semaine, c’était ça l’objectif donc maintenant on verra peut-être encore un meilleur match au prochain tour."

(...)