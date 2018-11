Alexander Zverev est devenu dimanche, à 21 ans, le plus jeune vainqueur du Masters depuis Novak Djokovic en 2008. Ironie de la grande histoire du jeu, c’est ce même Djokovic que l’Allemand a battu (6-4, 6-3) pour réussir cet exploit.

Battu par le Serbe à Shanghai et en poule à Londres, il a su grandement élever son niveau de jeu et a encore prouvé son sang-froid dans les grandes finales. Déjà vainqueur de trois titres en Masters 1000, Zverev a encore passé un grand cap cette semaine. Il ne lui en reste plus qu’un pour confirmer qu’il est bien la relève du tennis mondial : briller en Grand Chelem.

Allongé sur le ventre au beau milieu du court après la balle de match, la tête dans les mains, le protégé d’Ivan Lendl savourait son entrée dans la cour des grands.

