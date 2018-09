Tennis US Open: Mertens-Schuurs, le nouveau duo d’enfer Carole Bouchard

La Belge et la Néerlandaise figurent en deuxième semaine à New York.



Elise Mertens et Demi Schuurs ont accompli un pas de géant cette saison dans la hiérarchie du double. Si la Belge a prévu de moins y jouer la saison prochaine afin de se concentrer sur le simple et sa course au Top 10, elle a bien l’intention de tout donner en cette fin de saison pour décrocher une place au Masters de Singapour. Samedi, les deux amies, actuellement huitièmes à la Race, ont réussi une belle opération en se qualifiant pour les huitièmes de finale de l’US Open aux dépens de Margarita Gasparyan et Vitalia Diatchenko (6-4, 6-0).



Après les titres à Hobart et ‘s-Hertogenbosch ou encore les finales de Birmingham et Cincinnati, il ne leur manque plus qu’une performance en Grand Chelem pour donner encore plus d’épaisseur à leur saison.



(...)