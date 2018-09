Simon Goffin a cessé sa collaboration avec Alizé Cornet et choisi de reprendre l’aventure avec la Russe Pavlyuchenkova. Présent à Wuhan, il nous a expliqué les raisons de ce choix.

Nastia, le retour…

"Et oui ! Après l’US Open ça s’est terminé avec Alizé, Nastia m’a demandé de l’aide car elle avait du mal à trouver une structure. Elle a changé trois ou quatre fois de coach sur les trois derniers mois. Elle avait besoin de retrouver quelqu’un en qui elle avait confiance pour retrouver une ligne de conduite dans son jeu. On a recommencé depuis Tokyo. Je vais l’aider pendant les cinq ou six semaines qui restent, jusqu’à Moscou. J’aiderai toujours quelqu’un qui a toujours été correct avec moi."

(...)