Depuis 2001, Sabine Appelmans sévit sur le circuit WTA avec sa voix et son sens aiguisé de l’analyse. Consultante sur Sporza et Eurosport, l’ancienne 16 e joueuse mondiale en 1997 avait été le point de départ d’un âge d’or pour le tennis belge avant les éclosions de Dominique Monami et surtout de Justine Henin et Kim Clijsters.

(...)