Éliminée d'entrée à Wuhan, Elise Mertens est malheureusement tombée dans le piège tendu par Aliaksandra Sasnovich (7-6, 7-6). Elise Mertens n'est jamais parvenue à produire son meilleur tennis, enchaînant les fautes directes et compilant les mauvais choix.

Dur retour à la compétition pour la 15e mondiale qui avait décidé de mettre fin à son association avec Dieter Kindlmann -son troisième coach remercié depuis le début de la saison- il y a quelques jours. Accompagnée de sa maman, elle s'est envolée pour cette tournée asiatique. La Belge a même souligné qu'elle voguerait jusqu'à la fin de l'année sans entraîneur . Car elle souhaite trouver la personne adéquate, afin que cela se goupille "à 100% sur et hors du court". Avant d'expliquer qu'il lui était " difficile de trouver quelqu’un avec qui être sept jours sur sept, 24h sur 24. Il y a le tennis mais aussi la relation personnelle."

Et si ce coach providentiel se révélait être une ancienne membre du Top 20, ex-capitaine de Fed Cup et la meilleure représentante du tennis belge avec Dominique Monami dans les années 90'? Vous l'avez reconnue, on évoque là le profil de Sabine Appelmans. D'autant que l'ancienne championne a déclaré être prête à coacher une joueuse sur le circuit WTA. Et intéressée au cas où Elise viendrait la solliciter.

Voici cinq raisons qui justifient que celle qui fut élue sportive belge de l'année en 1990 et 1991 pourrait être la personne adéquate pour se joindre à Elise Mertens.

(...)