On ne passe plus ! Voilà le message confirmé encore une fois par Novak Djokovic en direction de la concurrence. Non seulement il gagne de nouveau les grands titres, mais en plus il le fait avec un niveau de jeu digne des grandes heures où il ne laissait que des miettes à ses rivaux. Le Djoker a ainsi essoré le pourtant brillant Borna Coric dimanche en finale (6-3, 6-4) pour ponctuer une semaine de patron où il n’aura pas lâché un set en route, même pas un jeu de service (!) et n’aura pas semblé une seule fois en danger.

En Chine, il a donc continué une série de désormais dix-huit victoires d’affilée pour remporter son deuxième Masters 1.000 de l’année, le 32e de sa carrière, à une longueur de reprendre le record à égalité avec Rafael Nadal. Un Nadal qui le voit aussi fondre sur sa place de n° 1 mondial ! Nole n’a plus que 35 points de retard à la Race sur l’Espagnol et 215 points au classement officiel. Il se dit que Rafa est décidé à s’aligner à Paris puis Londres pour tenter de sauver ce trône à la dernière minute. Mais que pourra-t-il faire en indoor face à un Djokovic dans une telle forme ? Il va devoir compter sur les vieux démons de son grand rival, comme on a pu les apercevoir lors du premier match ici où les nerfs du Serbe semblaient bouillir sous l’ambition et la pression. Mais l’auteur du doublé Wimbledon - US Open cette saison n’a pas tremblé longtemps cette semaine, au contraire, il a semblé devenir plus implacable au fil des jours.

