La Coupe Davis écrira l’un de ses derniers chapitres ce week-end du côté de Lille et de Zadar à l’occasion des demi-finales qui opposeront la France à l’Espagne et la Croatie aux États-Unis. Revenu pour la saison 2016, Yannick Noah n’en a donc pas encore fini avec sa mission de capitaine. Il fêtera ce week-end sa dixième rencontre sur le banc.

Avec huit victoires contre une défaite, Noah a offert un mini-âge d’or au tennis de l’Hexagone qui vit pourtant des heures sombres sur le circuit ATP.

Englués dans des polémiques destructrices, les Bleus étaient champions du monde pour s’inventer des soucis.

Un homme est arrivé et tout a changé. Yannick Noah a posé son regard sur un noyau. Expert du jeu et meneur d’hommes, il a en plus profité d’une chance insolente pour mener (...)