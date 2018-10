La nouvelle star du tennis mondial a bien enchaîné depuis New York Envoyée spéciale en Chine Carole Bouchard

Et si, en lui gâchant la fête, Serena Williams avait involontairement aidé Naomi Osaka ? On verra, mais c’est possible. "Les jours qui ont suivi la finale, je ne voulais plus trop y penser parce que cela n’avait pas été le souvenir le plus heureux… J’aurais beaucoup de choses à dire mais, pour le moment, je garde ça pour moi. Je suis heureuse d’avoir remporté mon premier titre du Grand Chelem, on ne me l’enlèvera jamais, j’en garde un souvenir intense, mais je le mets de côté, je ne veux plus y replonger. Je veux avancer."

(...)