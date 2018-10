Le trentenaire est revenu des enfers pour accrocher une place en finale.

La Monf’ a contrôlé le 17e mondial Schwartzman pour s’offrir une deuxième finale sur le circuit cette année, sauver une seconde partie de saison morose et montrer à Noah qu’il peut compter sur lui pour la finale de Coupe Davis dans un mois.

A l’agonie face à son pote Tsonga jeudi, Monfils n’en menait pas large à l’issue d’une victoire arrachée en trois sets. Malgré l’avis médical, qui lui avait déconseillé de continuer après la perte du deuxième set, le 38e mondial avait « vomi tout ce qu’il avait », avant de se remettre en selle et s’imposer 6-4, 3-6, 6-4 en près de 2h! Encore diminué par cette inflammation intestinale vendredi, il disposait de Pospisil en compensant avec son expérience et sa gestion du money time. Face à Schwartzman, le Francilien a retrouvé son explosivité en coup droit et asphyxié le format de poche argentin avec une première balle de service tonitruante qui lui offrait 75% des points sur celle-ci. Et en s’appuyant sur des séquences courtes, Monfils a fini par faire sauter le verrou sud-américain en deux sets secs (6-3, 6-4).