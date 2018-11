Marin Cilic a perpétué une belle tradition. Tous les deux ans, il s’offre un coup d’éclat. En 2014, il avait tout simplement créé la sensation en s’emparant du titre à l’US Open après avoir battu en deuxième semaine Gilles Simon, Tomas Berdych, Roger Federer et Kei Nishikori. L’exploit était d’autant plus retentissant que le Big Four n’avait pas encore l’habitude de partager.

(...)