Elle est l’une des questions les plus épineuses pour tous les pros qui réussissent une grande carrière : comment puis-je savoir le moment idéal pour partir à la retraite ?

Tous les papys d’hier et d’aujourd’hui ont répondu et répondent encore de la même façon à cette interrogation. Tant qu’ils prennent du plaisir, ils continuent. À 37 ans, Roger Federer prend donc encore autant de plaisir qu’il en procure. Son âge canonique impose le plus grand des respects. Son classement, 3e, aussi.

D’autres illustres champions tentent de s’inscrire dans le sillage du Suisse : Stan Wawrinka, Andy Murray, Thomas Berdych ou encore Jo-Wilfried Tsonga.

Si Murray est un "petit jeune" de 31 ans, les trois autres ont tous 33 ans et de nombreuses blessures à leur actif. Ces anciennes gloires du circuit galèrent pour retrouver leurs jambes de 20 ans ainsi que leur jeu. Le dos, les genoux, les hanches, les poignets, autant de zones sensibles qui ont précipité leur chute.

Aujourd’hui, (...)