Derrière les coups d'éclats d'Osaka, qualifiée en finale de l'US Open et Nishikori de retour au premier plan et dans le dernier carré à New York, c'est une dynamique beaucoup plus globale qui règne en Asie, principalement en Chine, où le tennis se développe à toute allure.



Alors que les Japonais Osaka et Nishikori s'entraînent aux USA, la philosophie propre à l'Empire du Milieu se distingue par son ancrage locale. Et si les véritables maîtres du jeu de demain venaient de cet autre terre d'Orient? (...)