L’an passé, à cette époque, David Goffin collectionnait les victoires et grimpait, à pas cadencés, dans la hiérarchie mondiale. Son état de grâce allait même le hisser, un peu plus tard, en finale du Masters, après des succès face à Rafael Nadal et Roger Federer. Cette fois, c’est devant sa télévision que le joueur liégeois, blessé, suivra la fin de saison avec, en toile de fond, une chute aux alentours de la vingtième place du ranking ATP.

(...)