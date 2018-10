Ce tournoi de Paris-Bercy sera également décisif dans la course à la qualification pour le Masters de Londres qui réunira, du 11 au 18 novembre, les huit meilleurs joueurs de la saison. À ce stade, six joueurs ont, d’ores et déjà, leur sésame en poche pour l’O2 Arena. Il s’agit de Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Juan Martin Del Potro, Alexander Zverev et Kevin Anderson. En réalité, il n’y en a que cinq car il est acquis que Del Potro, blessé, déclarera forfait.

(...)