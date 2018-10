"Bien sûr, devenir numéro un mondial est l’un des objectifs à accomplir. J’ai développé une conviction que personne ne peut me battre et je suis à un stade où je ne crains personne."

Non, Kyle Edmund n’est pas hautain. Le Britannique, 15e joueur mondial, a fait le plein de confiance en 2018 qui avait démarré à l’Open d’Australie avec des victoires face à, notamment, Kevin Anderson et Grigor Dimitrov. Marrakech, Madrid, Rome, Pékin et Shanghai sonnent comme des étapes heureuses de son année.

Pointé à la 50e place en décembre 2017, il s’est hissé au sein du Top 15 avec de légitimes ambitions.

