A Singapour, la Limbourgeoise a donné son avis sur les récentes évolutions du tennis féminin.

La WTA fête la dernière éditions du Masters à Singapour en célébrant ses plus grandes championnes. Voilà comment on retrouve dans une même salle Lindsay Davenport, Monica Seles et Jennifer Capriati aux côtés de Kim Clijsters. Alors que Martina Navratilova est également dans les parages et que Chris Evert va vite rejoindre cette petite troupe.

(...)