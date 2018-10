C’est désormais officiel : Johan Van Herck cumulera, dès 2019, les fonctions de capitaine des équipes nationales de Coupe Davis et de Fed Cup. Fort de sa belle réussite avec les garçons (deux finales en 2015 et 2017), le coach anversois se dit prêt à relever, de front, le double défi. Et, le cas échéant, à faire encore mieux avec les filles !

Quelle a été la genèse de votre nomination ?

"Lorsque j’ai reçu la proposition de la Fédération, je me suis accordé un temps de réflexion durant lequel j’ai consulté la plupart des joueuses concernées. Les discussions ont été positives. J’ai senti une vraie volonté de travailler ensemble. J’ai donc accepté le défi !"

(...)