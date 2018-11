Avec les blessures de David Goffin et de Steve Darcis, c’est tout le tennis masculin belge qui était pris en otage.

Si Steve Darcis n’avait jamais réellement commencé sa saison à cause d’une blessure lancinante au coude, le second avait tenu jusqu’à la tournée asiatique malgré un œdème osseux. L’un et l’autre ont profité de ce repos salutaire pour se requinquer. Darcis a même tapé la balle avec intensité durant 1 h 30 la semaine dernière sans ressentir la moindre douleur.

