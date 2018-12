Quelques semaines après le Louviérois Maxime Authom, c’est le Binchois Germain Gigounon qui a décidé de mettre un terme à sa carrière.

Pourtant encore classé 354e à l’ATP cette semaine, Germain n’a pas voulu faire l’année de trop après avoir joué une saison complète.

Son meilleur classement l’a mené vers le top 185 durant l’été 2015 après avoir disputé le 1er tour à Roland-Garros, la plus grosse performance d’une carrière longue de 12 ans sur le circuit pro durant laquelle le vainqueur de l’Astrid Bowl 2007 a glané une quinzaine de tournois, essentiellement des Futures.

Germain, vous n’avez que 29 ans et vous n’êtes pas blessé. Votre annonce fut un peu surprenante…

"Cette décision me trottait dans la tête depuis un petit moment. 2017 a été très compliquée. J’ai été blessé et du coup, j’ai dégringolé au classement aux alentours de la 900e et 1 000e place.