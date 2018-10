Tennis Fin de saison pour Goffin: "Une telle blessure au coude est très rare" Thibaut Vinel

Le médecin du sport Nicolas Vandenbalck évoque ce qu’est un œdème osseux et surtout ce qu’il faut faire pour se soigner.



Médecin du sport à l’hôpital Delta à Bruxelles, Nicolas Vandenbalck en a vu défiler des sportifs de haut niveau. Ancien médecin de l’équipe nationale de hockey durant 13 ans, il n’a pas ausculté David Goffin. Il n’a pas non plus vu les radios du 11e joueur mondial.



