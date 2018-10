Avec Demi Schuurs, Elise Mertens jouera une place en demi-finale face à l’Américaine Coco Vandeweghe et l’Australienne Ashleigh Barty.

Comment se passe la découverte des WTA Finals ?

"Je suis arrivée lundi midi mais je me sens bien et je ne suis pas fatiguée du tout. Je me suis entraînée deux heures encore ce mardi avec aussi une session de physique, donc ça va. Le court central est rapide; on aime ça. C’est une expérience exceptionnelle, tout est très bien organisé, l’hôtel est magnifique… J’aime être ici, en plus c’est la dernière fois que c’est à Singapour, donc je suis très heureuse d’être là. Je n’ai pas encore vu la piscine sur le toit (rire) ! On sent qu’on est toutes très heureuses d’être là; cela donne vraiment une atmosphère unique."

(...)