Le 9 septembre 2002, les experts du tennis prédisaient que le record de quatorze titres en Grand Chelem établi par Pete Sampras mettrait du temps à être battu. Seize ans plus tard, Novak Djokovic est déjà le troisième joueur à rejoindre "Pistol Pete" dans ce qui s’apparente au record le plus prestigieux sur le circuit. "Pete Sampras est une des légendes du jeu, confiait "Djoko". Il était mon idole d’enfance. La première chose que j’ai vue à propos de tennis, c’était un de ses premiers titres à Wimbledon. Ça veut dire quelque chose d’être à égalité avec lui au nombre de Grands Chelems." Novak Djokovic et Pete Sampras n’appartiennent ni à la même époque ni au même registre de jeu. Pourtant, ils présentent de nombreuses similitudes.

(...)