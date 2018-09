Et de 3 ! Novak Djokovic vient de remporter son troisième US Open, son 3e tournoi de la saison. Il en profite au passage pour chiper la 3e place mondiale à sa victime de la finale, Juan Martin Del Potro. Il est également le 3e joueur le plus titré en Grand Chelem. Nole ne se contentera pas de ce chiffre. Une telle légende ne peut être apaisée que par le chiffre 1.

(...)