Anvers se met à l’heure du tennis. La Lotto Arena s’est parée de ses plus beaux atours pour la 3e édition de l’European Open. Après les victoires françaises en 2016 (Gasquet) et en 2017 (Tsonga), une armée de Bleus est repartie à l’assaut de la métropole : Tsonga, Gasquet, Monfils - qui jouera pour la première fois en Belgique - et Simon. Ils ne seront pas les seules attractions de 2018.

Dans les travées de ce temple du tennis, Dick Norman ne passe pas inaperçu. Le nouveau directeur du tournoi piaffe d’impatience à l’aube d’une semaine infernale. "C’est excitant, confie-t-il entre deux rendez-vous. Aujourd’hui, j’ai 30 personnes qui s’activent dans tous les sens pour transformer l’arena. Il faut penser à tout : catering, VIP, les balles, les cordeurs, le terrain, l’accueil, les transports…"

Big Dick n’est pas dépassé par la pression inhérente à l’organisation du plus grand événement tennistique de l’année sur le sol belge. Il en a donc profité pour répondre à nos questions et évoqué divers sujets.