Elise Mertens et Demi Schuurs sont tombées sur plus fortes qu’elles samedi en fin de programme à Singapour, battues (6-1, 6-4) par l’Australienne Ashleigh Barty et l’Américaine Coco Vandeweghe. Menées d’un set et d’un break, elles ont su se révolter pour débreaker et afficher en partie le niveau de jeu qui les a portées jusqu’ici toute la saison, mais c’était un peu trop tard tant leurs rivales avaient pris confiance.

Les trois balles de break sauvées à 3-5 n’auront pas réussi à égratigner la muraille adverse. "En face c’était (...)