Philippe Dehaes est aussi devenu une véritable star grâce à ses temps morts coaching de génie. On l’a retrouvé à Singapour, où Kasatkina est première remplaçante, pour le bilan d’une saison bien remplie.

Vous avez encore fait le tour du web ! Les réactions suscitées dans le milieu du tennis aussi sont incroyables : comment vivez-vous ça ?

"C’est drôle, plaisant aussi, valorisant. Mais ce n’est pas le moteur absolu. J’ai un papa d’élève qui m’a envoyé un message lundi matin en me disant : ‘Philippe, je joue tous les dimanches avec un copain, on fait des super tie-breaks jusqu’à 11 : j’étais mené 8-1 puis j’ai pensé à ton discours et j’ai gagné ! ’ C’est juste magnifique, ça. Mais mon travail, il doit surtout se faire dans l’ombre et, en plus, c’est un travail d’équipe. Je ne suis pas là pour être devant la caméra et faire le show : Dasha est la joueuse et la star."

