Visiblement détendu et souriant, David Goffin est, cette semaine, en Belgique où il va passer, en famille, les fêtes de Noël avant de reprendre, enfin, le chemin de la compétition. À l’aube de la nouvelle saison, nous avons rencontré le champion liégeois dans les salons du TC Géronsart, à Jambes.

David, pouvez-vous, d’abord, nous donner des nouvelles sur votre état de forme ?

"Tout va bien ! Voilà plusieurs semaines que j’ai repris les entraînements à Monaco. Et les sensations sont plutôt bonnes. J’ai commencé par un travail purement physique. Et je n’ai renoué avec la raquette que fin novembre. J’avais un peu d’appréhension mais, heureusement, je n’ai plus ressenti aucune douleur. Les paramètres sont donc au vert."

Cette blessure au coude n’est donc plus qu’un mauvais souvenir ?

"Je l’espère ! On a suivi à la lettre le protocole des médecins, sans jamais brusquer les étapes. Après le tournoi de Shenzhen, fin septembre, j’ai pris six semaines de repos complet afin de permettre à l’œdème de disparaître progressivement. J’ai pris des vacances pour recharger les batteries et repartir du bon pied. Puis, on a commencé à travailler très dur. Jusqu’ici, tout s’est donc passé comme prévu."

Dans quel état d’esprit abordez-vous la nouvelle saison ?

(...)