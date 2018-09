Tennis Comment Djokovic est venu à bout de Del Potro sans son service Carole Bouchard

Avec ce doublé Wimbledon - US Open, le Serbe a retrouvé toute sa splendeur.



Sans jouer son “Cosmic Tennis”, Novak Djokovic a collé trois sets à Juan Martin Del Potro (6-3, 7-6, 6-3) en finale de cet US Open 2018. Alors c’est vous dire à quel point on a retrouvé un Djoker fort dans la tête et sûr de ses bases. On parle toute la saison aux joueurs de niveau moyen, celui qui assure de pouvoir lutter même dans les mauvais jours : imaginez un peu celui de Djoko !



